Eigen jeugd zorgt voor meer dan 100 miljoen euro bij Feyenoord

In de zomer van 2015 was Jordy Clasie (15 miljoen euro naar Southampton) de duurste vertrekkende speler. In 2017 leverden Rick Karsdorp en Terence Kongolo samen meer dan dertig miljoen euro op toen ze werden verkocht aan respectievelijk AS Roma en AS Monaco.

Jean-Paul Boëtius was in 2018 de duurste verkoop (3,5 miljoen euro aan FSV Mainz), terwijl hij eerder al een keer verkocht was aan FC Basel maar terugkeerde in De Kuip. In 2019 was Tonny Vilhena, die ook vanaf de F-pupillen bij Feyenoord speelde, de grootste verkoop van het seizoen (bijna tien miljoen aan Krasnodar).

Tyrell Malacia zorgde voor dik 15 miljoen euro bij zijn overgang naar Manchester United in 2022. Daar ging Luis Sinisterra met 25 miljoen euro naar Leeds United nog overheen, maar Sinisterra was als jeugdtalent voor een prikkie (2 miljoen euro) opgepikt.

Deze zomer verhuisde Orkun Kökcü als voormalig jeugdspeler van de Academy naar Benfica. Die duurste transfer tot nu toe kan dus al weer worden verbeterd door een andere speler uit de eigen opleiding, Lutsharel Geertruida.