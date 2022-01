Tallon Griekspoor komende nacht vroeg in actie op Australian Open

Voordat het zo ver is, staat er eerst nog een vrouwenpartij gepland in de Kia Arena. Victoria Azarenka neemt het in de eerste partij van de dag, die om 01.00 uur Nederlandse tijd begint, op tegen de Zwitserse Jil Teichmann.

Botic van de Zandschulp komt met Robin Haase in actie in het dubbelspel. Ze nemen het op tegen landgenoot Jean-Julien Rojer, die een koppel vormt met Marcelo Arévalo uit El Salvador. Rojer en Arévalo zijn als 14e geplaatst. Ook de dit jaar nog ongeslagen Wesley Koolhof maakt woensdag zijn opwachting in de dubbel, samen met de Brit Neal Skupski.