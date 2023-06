Premium Het beste van De Telegraaf

Reus Jokic gidst Denver Nuggets naar eerste NBA-titel ooit: ’We zijn nog niet tevreden’

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Nikola Jokic is amper af te stoppen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Denver is van oorsprong een stad van goudzoekers. Het duurde even maar de speurtocht van de plaatselijke basketbaltrots naar die pot vol edelmetaal kende maandagnacht na 47 jaar eindelijk een keertje succes. Denver Nuggets werd voor het eerst in de clubhistorie NBA-kampioen. Miami Heat ging er in vijf duels aan: 4-1.