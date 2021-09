Premium Het beste van De Telegraaf

Serviër heeft bij US Open twee zeges nodig voor Grand Slam Waarom Novak Djokovic in New York het onmogelijke presteert óf juist niet

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Novak Djokovic is op jacht naar een historische prestatie. Ⓒ ANP/HH

Er is op dit moment eigenlijk maar een vraag die het mannentennis beheerst bij de US Open. Presteert Novak Djokovic het onmogelijke, en sleept hij het Grand Slam binnen? Na zeges bij de Australian Open, op Roland Garros en bij Wimbledon staat de 34-jarige Serviër nu in de halve finales van de US Open. Nog twee zeges scheiden hem van de heilige graal in tennis, die bij de mannen sinds 1969 (Rod Laver) niet meer is bereikt. Drie redenen waarom Djokovic het Grand Slam grijpt en drie redenen waarom juist niet.