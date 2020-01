Sparta neemt verdediger Jeffry Fortes over van Excelsior

„Jeffry is een absolute winnaar met ruim tweehonderd competitiewedstrijden ervaring, waarvan het merendeel in de eredivisie”, aldus technisch directeur Henk van Stee. „Hij kan op meerdere posities in de verdediging uit de voeten en kan eventueel ook controlerend op het middenveld spelen.”

Fortes maakt dit seizoen af bij Excelsior, dat hem in 2016 overnam van FC Dordrecht. Excelsior staat in de eerste divisie op de 7e plek. Sparta staat 11e in de eredivisie.