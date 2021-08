Opluchting bij PSV: smaakmaker Noni Madueke kan spelen tegen Benfica

In het duel met Cambuur (4-1 zege) werd Madueke flink op zijn enkel geraakt. De Britse vleugelaanvaller bleef lang liggen met pijn, maar kon de wedstrijd uiteindelijk wel uitspelen. Even was er vrees dat hij de dagen erna alsnog een terugslag zou krijgen, maar dat is dus niet het geval.

PSV kan Madueke haast niet missen tegen Benfica. Tegen de Portugezen moet een 2-1 nederlaag weggepoetst worden, om het felbegeerde hoofdtoernooi te bereiken. „We proberen de ploeg zo goed mogelijk klaar te stomen voor bepaalde momenten. Onze mindset is dat we zo veel mogelijk willen scoren en kansen willen creëren. En natuurlijk willen we heel graag winnen”, aldus Schmidt op de persconferentie.

De trainer meent dat eigenlijk beide teams het verdienen om in de Champions League te spelen. „Het zou geweldig zijn om dat met PSV te bereiken, want het is de allerbeste competitie ter wereld. Dat is voor mij en voor de rest van de club het allerhoogste doel.”

PSV wil het karwei tegen Benfica afmaken

PSV voelt zich klaar om het karwei af te maken en ten koste van Benfica de groepsfase van de Champions League te bereiken. „We hebben heel hard gewerkt voor deze kans”, blikte Schmidt vooruit. „We willen vanaf het eerste fluitsignaal op zoek gaan naar doelpunten.”

De twee vorige Europese thuiswedstrijden tegen Galatasaray (5-1) en FC Midtjylland (3-0) werden overtuigend gewonnen. Benfica is een tegenstander van een ander kaliber. „Maar we zullen dat duel op dezelfde manier benaderen”, zei Schmidt.

„We spelen een finale voor eigen publiek”, verklaarde de Duitse coach. „Dat is een enorm voordeel. Onze fans kunnen voor een fantastische sfeer zorgen. Ik heb het gevoel dat we er klaar voor zijn. We hebben vorig seizoen hard gewerkt om een kans op de groepsfase van de Champions League te houden. In de voorbereiding hebben we hard gewerkt om deze wedstrijd te mogen spelen. Natuurlijk is de Europa League een mooi toernooi. Maar wij willen naar de Champions League. Zeker nu we zo dichtbij zijn.”