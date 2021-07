Sport Kort: Druijf helpt Mechelen met twee treffers aan zege op Antwerp

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Druijf helpt Mechelen met twee treffers aan zege op Antwerp

15.54 uur: Ferdy Druijff heeft KV Mechelen tijdens de eerste speelronde van het Belgische seizoen aan een overwinning geholpen. De 23-jarige Nederlandse aanvaller, die door AZ wordt verhuurd, maakte in de thuiswedstrijd tegen Antwerp twee treffers: 3-2.

Na een klein uur spelen keek Mechelen nog tegen een achterstand van twee doelpunten verschil aan. De Zwitser Michael Frey opende in de 18e minuut de score. Benson Manuel verdubbelde in de 56e minuut de voorsprong voor Antwerp. Kort daarna werkte aanvoerder Ritchie De Laet de bal achter zijn eigen doelman. Druijf maakte in de 73e minuut uit de rebound gelijk en een minuut later scoorde hij, op aangeven van Hugo Cuypers, opnieuw: 3-2.

Druijf, die onlangs zijn contract bij AZ tot de zomer van 2025 verlengde, werd kort na zijn twee doelpunten gewisseld. Zijn landgenoten Sandy Walsh en Lucas Bijker deden het gehele duel mee bij Mechelen.

Noorse tennisser Ruud pakt na Bastad ook eindzege in Gstaad

13.49 uur: Tennisser Casper Ruud heeft opnieuw een ATP-toernooi aan zijn erelijst toegevoegd. Een week na zijn eindzege in Bastad was de Noor ook de beste in Gstaad. De als derde geplaatste Ruud versloeg in de finale de Fransman Hugo Gaston met 6-3 6-2.

Ruud heeft nu vier keer een toernooi gewonnen op het hoogste niveau. Eerder dit jaar behaalde hij de titel in Genève en hij was ook al eens de beste in Buenos Aires.

Na zijn zege in Bastad was Ruud vorige week naar de veertiende plaats op de wereldranglijst gestegen.

Tennisser Norrie pakt eerste titel op ATP Tour

13.37 uur: Cameron Norrie heeft voor het eerst in haar loopbaan een titel op de ATP Tour gewonnen. De 25-jarige Brit deed dat in het Mexicaanse Los Cabos, waar hij de 19-jarige Amerikaan Brandon Nakashima in de finale met 6-2 6-2 versloeg.

Norrie, de nummer 30 van de wereld, verloor zijn vorige vier ATP-finales. Drie daarvan, in Estoril, Lyon en Londen, waren dit jaar. Voor Nakashima was het zijn eerste finale op ATP-niveau.