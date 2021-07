Sport Kort: Peter Wright wint World Matchplay met overmacht

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Peter Wright wint World Matchplay met overmacht

Darter Peter Wright heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan de titel veroverd op het World Matchplay. De als tweede geplaatste Schot versloeg in Blackpool titelhouder Dimitri Van den Bergh uit België met duidelijke cijfers: 18-9.

Wright gooide in de finale een gemiddelde van 105.90 punten. De onttroonde Van den Bergh kwam uit op 100.88. Wright (51) verdiende met zijn triomf in Winter Gardens een bedrag van circa 165.000 euro. Van den Bergh (27) hield aan zijn tweede finaleplaats op rij ongeveer 80.000 euro over.

Wright schakelde in de halve finales ook al tweevoudig winnaar Michael van Gerwen op grootse wijze uit. De wereldkampioen van 2020 zegevierde zaterdag met 17-10 en eindigde in die partij met het indrukwekkende gemiddelde van 110.37 punten.

Het World Matchplay vormt met het WK en de Premier League de ’Triple Crown’ in het darts.

Spaanse tennistiener Alcaraz pakt in Umag eerste ATP-titel

21:33 uur De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft op 18-jarige leeftijd zijn eerste ATP-titel binnen. De nummer 73 van de wereldranglijst rekende in de finale van het graveltoernooi in het Kroatische Umag vlot af met de Franse routinier Richard Gasquet (35). Na amper vijf kwartier was het duel voorbij: 6-2 6-2.

In het Poolse Gdynia ging de eindzege naar Marina Zanevska, die in de finale van het graveltoernooi de Slowaakse Kristina Kucova in twee sets versloeg: 6-4 7-6 (4). Voor de 27-jarige Belgische was het haar eerste titel in het WTA-circuit.

Golfer Besseling eindigt in Wales op gedeelde 18e plaats

22:26 uur De Nederlandse golfer Wil Besseling heeft op de slotdag van het Wales Open in Newport zijn opmars in het toernooi niet kunnen voortzetten. Hij ging op het Celtic Manor Resort rond in 71 slagen (par). Daarmee belandde hij op een eindtotaal van 278 slagen, goed voor de gedeelde achttiende plek.

Besseling steeg zaterdag nog naar de tiende plek dankzij een omloop van slechts 66 slagen. Een dag later speelde hij te wisselvallig om zijn plaats in de subtop vast te houden. Met vier birdies en vier bogeys zat er voor hem geen hoge eindklassering meer in.

De Spanjaard Nacho Elvira won het toernooi. Hij eindigde na vier ronden met de Zuid-Afrikaan Justin Harding op de eerste plaats met een score van 268. Op de eerste hole van de play-off stelde Elvira zijn eerste titel op de Europese Tour veilig.

Union zorgt in derby met Anderlecht meteen voor verrassing

21:30 uur Union heeft de rentree in de hoogste klasse van het Belgische voetbal meteen gevierd met een fraaie overwinning op Anderlecht. De nieuweling won de Brusselse derby in het stadion van de favoriet met 1-3.

Halverwege was het 1-1. Union kwam op voorsprong dankzij een doelpunt van de Duitser Deniz Undav. Yari Verschaeren zorgde voor de gelijkmaker. Opnieuw door Undav namen de bezoekers na ruim een uur andermaal afstand. Lazare Amani zorgde er voor dat Union nog verder uitliep.

Wesley Hoedt was basisspeler bij Anderlecht. Michel Vlap zat niet bij de selectie. Bart Nieuwkoop viel in bij Union.

Records’ van Zwitserse sprinter Wilson niet erkend

19:05 uur De drie records die de Zwitserse sprinter Alex Wilson vorig weekeinde in Atlanta brak, worden niet officieel erkend. Volgens de Zwitserse atletiekbond was het zogenoemde startinformatiesysteem bij de wedstrijden in de Amerikaanse staat Georgia niet aanwezig.

Bovendien ontbraken de nodige officials en voldeed het stadion niet aan de gangbare normen. Daardoor zullen de vermeende toptijden van Wilson niet worden opgenomen in de nationale en internationale ranglijsten en statistieken.

Wilson (30) liep een Zwitsers en Europees record op de 100 meter. Hij finishte in een tijd van 9,84 seconden. Wilson was nog nooit sneller dan 10,08 geweest. Zijn beste tijd in 2021 was 10,38. Vorig jaar liep de Zwitser helemaal geen wedstrijden. Wilson verbeterde in Atlanta tevens het Zwitserse record op de 200 meter (19,89).

De bekende Amerikaanse trainer Rana Reider, oud-bondscoach van de Atletiekunie, vertrouwde de recordtijden van Wilson meteen al niet. „We weten voor 100 procent zeker dat dit niet mogelijk is”, reageerde hij vorige week vol ongeloof.

Treffer Bas Dost voor Club Brugge niet voldoende voor winst

18:25 uur Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de nieuwe competitie van België gelijkgespeeld. Nog wel op eigen veld kwam de kampioen tegen KAS Eupen niet verder dan 2-2. Brugge maakte zelfs pas in de 13e minuut van de blessuretijd gelijk, dankzij Charles De Ketelaere.

Wel kwam Brugge in de tweede helft aanvankelijk op voorsprong door een treffer van Bas Dost. De Nederlandse spits benutte een strafschop. Vervolgens scoorden Edo Kayembe en Julien Ngoy voor de bezoekers.

Vanwege vermeend tijdrekken van Eupen duurde de extra tijd maar liefst ruim 10 minuten. Zo bleef doelman Abdul Manaf Nurudeen meerdere keren op de grond liggen wegens kramp, al hadden de Brugse fans op de tribune daar zo hun twijfels over.

Afgezien van Dost stonden ook Ruud Vormer en Noa Lang in de basis bij Club Brugge. Vormer, aanvoerder, en Lang kregen een gele kaart.

Door een overwinning op bekerwinnaar Racing Genk had Club Brugge onlangs al wel de Supercup gewonnen.

Spaanse motorcrosser Prado wint GP van Tsjechië in MXGP

17:02 uur De Spaanse motorcrosser Jorge Prado heeft de Grote Prijs van Tsjechië in de MXGP-klasse op zijn naam geschreven. Hij won op het circuit in Loket de eerste manche en eindigde in de tweede manche als derde. De KTM-coureur steeg in de WK-stand naar de derde plaats met 177 punten.

Glenn Coldenhoff belandde in de eindstand van de GP van Tsjechië op de vierde plaats, achter de Italiaan Antonio Cairoli en de Zwitser Jeremy Seewer. Coldenhoff kwam ook in beide manches als vierde binnen. Calvin Vlaanderen eindigde in de GP als vijftiende en Brian Bogers als 23e.

Jeffrey Herlings kwam in Loket niet in actie. De wereldkampioen van 2018 moest aan de kant blijven wegens een schouderblessure, die hij vorige week bij de Nederlandse GP in Oss opliep. Komende zondag is de GP van België in Lommel.

In de WK-stand leidt titelhouder Tim Gajser uit Slovenië met 194 punten, gevolgd door de Italiaan Antonio Cairoli met 183 punten. Coldenhoff staat op de zevende plek met 140 punten.

Therése Klompenhouwer weer kampioen driebanden

16.59 uur: Therése Klompenhouwer is voor de 14e keer in haar carrière gekroond tot nationaal kampioen driebanden voor vrouwen. De 38-jarige Nijkerkse versloeg in de finale Karina Jetten met 30-11 in 20 beurten.

De 49-jarige Jetten stond sinds 2009 voor de negende keer in de finale tegenover de regerend wereld- en Europees kampioene in deze discipline en moest telkens ’genoegen’ nemen met de zilveren medaille.

Klomphouwer voert al sinds 2010 de wereldranglijst bij de vrouwen aan en staat in eigen land al vele jaren op eenzame hoogte. De Nijkerkse was vooraf de torenhoge favoriete voor de nationale titel.

Druijf helpt Mechelen met twee treffers aan zege op Antwerp

15.54 uur: Ferdy Druijff heeft KV Mechelen tijdens de eerste speelronde van het Belgische seizoen aan een overwinning geholpen. De 23-jarige Nederlandse aanvaller, die door AZ wordt verhuurd, maakte in de thuiswedstrijd tegen Antwerp twee treffers: 3-2.

Na een klein uur spelen keek Mechelen nog tegen een achterstand van twee doelpunten verschil aan. De Zwitser Michael Frey opende in de 18e minuut de score. Benson Manuel verdubbelde in de 56e minuut de voorsprong voor Antwerp. Kort daarna werkte aanvoerder Ritchie De Laet de bal achter zijn eigen doelman. Druijf maakte in de 73e minuut uit de rebound gelijk en een minuut later scoorde hij, op aangeven van Hugo Cuypers, opnieuw: 3-2.

Druijf, die onlangs zijn contract bij AZ tot de zomer van 2025 verlengde, werd kort na zijn twee doelpunten gewisseld. Zijn landgenoten Sandy Walsh en Lucas Bijker deden het gehele duel mee bij Mechelen.

Noorse tennisser Ruud pakt na Bastad ook eindzege in Gstaad

13.49 uur: Tennisser Casper Ruud heeft opnieuw een ATP-toernooi aan zijn erelijst toegevoegd. Een week na zijn eindzege in Bastad was de Noor ook de beste in Gstaad. De als derde geplaatste Ruud versloeg in de finale de Fransman Hugo Gaston met 6-3 6-2.

Ruud heeft nu vier keer een toernooi gewonnen op het hoogste niveau. Eerder dit jaar behaalde hij de titel in Genève en hij was ook al eens de beste in Buenos Aires.

Na zijn zege in Bastad was Ruud vorige week naar de veertiende plaats op de wereldranglijst gestegen.

Tennisser Norrie pakt eerste titel op ATP Tour

13.37 uur: Cameron Norrie heeft voor het eerst in haar loopbaan een titel op de ATP Tour gewonnen. De 25-jarige Brit deed dat in het Mexicaanse Los Cabos, waar hij de 19-jarige Amerikaan Brandon Nakashima in de finale met 6-2 6-2 versloeg.

Norrie, de nummer 30 van de wereld, verloor zijn vorige vier ATP-finales. Drie daarvan, in Estoril, Lyon en Londen, waren dit jaar. Voor Nakashima was het zijn eerste finale op ATP-niveau.