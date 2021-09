Video: ongekende blunder Thomas Strakosha schenkt Galatasaray zege

In het eerste pouleduel ging Lazio-doelman Thomas Strakosha gruwelijk in de fout. Na een al wat onorthondoxe wegwerkactie van rechtsback Manuel Lazzari maakte Strakosha het wel heel bont. In plaats van de bal over zijn eigen lat te tikken, viel het speeltuig via de paal en zijn vingertoppen binnen.

Het was uiteindelijk de enige treffer van de wedstrijd. Galatasaray gaat zodoende aan kop in groep E voor Lokomotiv Moskou en Olympique Marseille de gelijkspeelden.