Formule 1 komt met klimaatplannen

De Formule 1 wil in elf jaar tijd de CO2-uitstoot verminderen tot netto nul. Ⓒ Hollandse Hoogte

SÃO PAULO - De Formule 1 wil in elf jaar tijd de CO2-uitstoot verminderen tot netto nul. De koningsklasse van de autosport wil onmiddellijk maatregelen nemen om die ambitieuze milieudoelstelling in 2030 te halen. „Onze toewijding aan wereldwijde milieubescherming is cruciaal”, verklaarde voorzitter Jean Todt van de internationale autosportfederatie FIA.