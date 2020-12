Roy Beerens zwaait af: ’Trots op duels onder Hiddink’

Roy Beerens zwaait af als voetballer. Ⓒ HH/ANP

ARNHEM - Met de voortijdige beëindiging van zijn contract bij Vitesse is er voor Roy Beerens (33) een einde gekomen aan een profcarrière van vijftien jaar. De afgelopen anderhalf jaar was de aanvaller bij Vitesse compleet op de achtergrond geraakt. Een invalbeurt tegen Fortuna Sittard op 27 januari 2019 is het laatste profduel geweest voor de aanvaller uit het Brabantse Bladel, die op 25 maart 2006 als invaller bij Willem II-PSV zijn profdebuut maakte. Beerens kijkt vlak voor de Kerst met veel genoegen en ook een beetje verbazing over alles wat hij mee heeft mogen maken terug op zijn profloopbaan.