Bournemouth-coach snapt Groeneveld niet: ’Het is bizar’

Sterker, Groeneveld lijkt door een mysterieuze blessure aan zijn voet langere tijd aan de kant te staan en daar is trainer Eddie Howe behoorlijk ziek van. Aan zijn eerste (vriendschappelijke) wedstrijd namens Bournemouth tegen Olympique Lyon hield de aanvaller last van zijn voet over.

Medische molen

„We hebben scans laten nemen, maar de oorzaak is nog niet gevonden”, aldus Howe. „We hebben hem in de medische molen compleet binnenstebuiten gekeerd. En nu heeft hij een probleem met zijn voet. Absoluut bizar. We weten niet of het ernstig is, maar hopen dat hij snel terug is”, sprak Howe tegenover Engelse media.

Bournemouth speelde zaterdag het eerste competitieduel in de Premier League met 1-1 gelijk tegen Sheffield United. Zaterdag gaat de ploeg op bezoek bij Aston Villa.

