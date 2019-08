Basketballer sjoemelt met urinetest en blijkt zwanger

Donell ’DJ’ Cooper kon niet aan de bak komen in de Amerikaanse eredivisie NBA en zocht daarom al enkele jaren zijn heil bij Europese basketbalclubs. Hij speelde onder meer in Griekenland en Rusland voordat hij aan de slag ging bij AS Monaco.

DJ liet zich zelfs tot Bosniër naturaliseren en zou voor het nationale team gaan uitkomen. Alleen moest hij nog een drugstest doen. De test zou waarschijnlijk positief zijn, dus leverde DJ de urine van zijn vriendin in. Alleen wist hij niet en zijn vrouw trouwens ook niet dat ze zwanger was, zoals bleek uit de urinetest.

De FIBA, de internationale basketbalfederatie, heeft de 28-jarige Cooper voor twee jaar geschorst wegens fraude.