Peter Bosz droomt en wil ooit bondscoach van Oranje worden

De 56-jarige Bosz is nu trainer van Bayer Leverkusen. „Ik weet niet hoe lang ik nog trainer blijf. Misschien nog drie jaar. Maar het kan ook zomaar nog acht jaar zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ik op mijn 72e, zoals Dick Advocaat, nog op het veld sta. Ik doe het zolang ik ervan geniet. Maar je bent vaak gescheiden van je gezin. Ik wil nog een paar goede jaren met het gezin doorbrengen”, aldus Bosz, die zegt dat zijn naam als bondscoach al werd genoemd voordat Ronald Koeman werd aangesteld. „Maar toen stond ik nog onder contract bij Borussia Dortmund. In voetbal draait veel om timing. Ik las dat Jürgen Klopp niet beschikbaar was toen Bayern München hem wilde halen. Maar dat betekent dus niet dat Bayern hem niet wilde.”

Dat Bosz nog veel tijd met zijn gezin wil doorbrengen betekent niet dat hij niet meer voor een groot avontuur openstaat. „Ik zeg nooit nooit. Misschien komt er wel een speciale kans, het bondscoach bijvoorbeeld”, aldus Bosz lachend. „En dan ben je ook vaak dicht bij huis.”

Bosz was in Nederland onder meer trainer van Heracles Almelo, Vitesse en Ajax. Met de Amsterdammers verloor hij in 2017 de finale van de Europa League van Manchester United. Daarna ging hij aan de slag bij Dortmund en vervolgens bij Leverkusen.