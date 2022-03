Premium Het beste van De Telegraaf

’King of Kickboxing’ keert waarschijnlijk pas in de herfst terug in de ring Rentree Rico Verhoeven laat maanden op zich wachten vanwege oogblessure en Hollywood-film

Ondanks zijn gehavende oog wist Rico Verhoeven toch af te rekenen met Jamal Ben Saddik. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - De Nederlandse kickboksfans moeten nog even geduld hebben. Rico Verhoeven keert voorlopig niet terug in de ring. De King of Kickboxing is nog steeds herstellende van een oogblessure en bovendien wacht hem een drukke zomer. Binnenkort beginnen de opnames van zijn eerste Hollywood-film.