Sifan Hassan naar olympisch brons op 1500 meter

De Nederlandse atlete, regerend kampioen op die afstand, zag Faith Kipyegon goud pakken. De Keniaanse was vijf jaar geleden in Rio de Janeiro ook al goed voor goud op de 1500 meter. De Britse Laura Muir finishte ook nog voor de Nederlandse en kaapte het zilver weg.

Hassan loopt zaterdag haar derde afstand op de Spelen. Dan wil ze een gooi doen naar een medaille op de 10.000 meter. Ze is de eerste atlete ooit die de loopafstanden 1500, 5000 en 10.000 meter combineert op een Olympische Spelen.

Hassan nam al na 200 meter, bewust zei ze na afloop van de wedstrijd, de koppositie en bepaalde het tempo. Dat was een ongewone aanblik, want meestal loopt ze de eerste rondjes achterin. Kipyegon volgde haar spoor.

In de laatste ronde bleek de Keniaanse over de sterkste benen te beschikken. Ze ging over Hassan heen, die niet kon volgen en voor het uitkomen van de laatste bocht ook nog werd ingehaald door Muir. Kipyegon finishte in 3.53,11, Muir noteerde 3.54,50 en Hassan klokte 3.55,86.

Ⓒ ANP

