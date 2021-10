Ongevaccineerde Kyrie Irving: ’Als het betekent dat ik gedemoniseerd word, dan is dat maar zo’

„Doe wat je het beste voor jezelf vindt, ik ben geen advocaat van één van beide partijen”, stelt Irving. „Ik doe wat het beste is voor mij. Ik weet wat de consequenties zijn. Als het betekent dat ik veroordeeld en gedemoniseerd word, dan is dat maar zo. Dat is dan de rol die ik hierin speel.”

De beslissing komt in eerste instantie niet van zijn club, maar van het stadsbestuur. In New York staan de autoriteiten niet toe dat ongevaccineerden aan binnensport doen. Dat betekent dat Irving zolang hij geen vaccin heeft genomen niet voor de Nets kan uitkomen in thuiswedstrijden. In theorie mocht hij wel deelnemen aan uitduels, maar de clubleiding maakte deze week bekend dat Irving helemaal geen onderdeel is van de ploeg zolang hij slechts op parttimebasis inzetbaar is.

„Kyrie heeft een persoonlijke keuze gemaakt en we respecteren dat. Op dit moment weerhoudt zijn keuze hem ervan een volledig lid van het team te kunnen zijn en we staan geen teamleden toe om actief te zijn op basis van parttime beschikbaarheid”, aldus manager Sean Marks.

Irving speelt sinds 2019 voor Brooklyn Nets. Hij kwam daarvoor uit voor Cleveland Cavaliers, waarmee hij in 2016 kampioen van de NBA werd, en Boston Celtics. „Het gaat niet om de Nets, niet om de organisatie, niet om de NBA en niet om politiek. Het gaat puur om vrijheid, dat ik zelf kan beslissen wat ik doe”, aldus Irving. Stoppen met basketballen wil hij zeker niet. „Ik ga deze sport niet zo verlaten. Er is nog steeds zoveel werk te doen.”

Irving zal door de situatie meer dan 13 miljoen euro aan salaris mislopen. „En dan? Het draait niet altijd om geld. Het gaat erom dat je doet wat het beste is voor jezelf. Denken jullie dat ik dat geld echt wil verliezen?”