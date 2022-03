AC Milan wint kraker van Napoli en is weer koploper

Napoli begon sterk aan de wedstrijd in het Stadio Diego Armando Maradona, maar al gauw verzandde het duel in vastlopende aanvallen en fouten aan beide kanten. Er waren ook nauwelijks kansen. Kort na rust viel het doelpunt. Olivier Giroud tikte een voorzet van Davide Calabria in. Het leidde een offensief van de thuisclub in, die naarstig op zoek ging naar de gelijkmaker. Maar wat Napoli ook probeerde, de goal wilde maar niet vallen.

Diep in de tweede helft kwam Zlatan Ibrahimovic nog even in de ploeg als invaller voor de Braziliaan Leão. De 40-jarige Zweed maakte zijn eerste speelminuten na een lange blessureperiode.

Juventus boekt benauwde zege op laagvlieger Spezia

Juventus heeft in de Serie A een benauwde zege van 1-0 geboekt op het laaggeklasseerde Spezia. Spits Álvaro Morata was de maker van de enige goal. Juve handhaafde zich op de vierde plaats in de hoogste Italiaanse competitie met 53 punten, 5 minder dan koploper Internazionale.

De club uit Turijn, met Matthijs de Ligt in de defensie, speelde een sterke eerste helft, waarin de ploeg veel kansen kreeg. Het doelpunt van Morata viel na ongeveer 20 minuten. Hij rondde een fraaie aanvalscombinatie af met een schuiver in de rechterhoek.

Matthijs de Ligt tijdens het duel met Spezia. Ⓒ PROSHOTS

In de tweede helft veranderde het beeld van de wedstrijd en was Spezia beter. De ploeg zette ’Juve’ onder druk, maar slaagde er niet in te scoren.

