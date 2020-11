Gooit corona bij nertsen roet in het eten bij FC Midtjylland - Liverpool?

Groot-Brittannië heeft dit weekeinde met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken gesloten uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen in dat land.

Het is volgens The Daily Mail dus nog maar de vraag of Liverpool wel kan of wil afreizen naar Denemarken. Tot nu toe hoefden Engelse topsporters niet in quarantaine nadat ze terugkwamen uit het Scandinavische land. Het sportmedium weet dat er nu een streep is gehaald door de uitzonderingspositie voor topsporters uit Engeland.

De wedstrijd tussen FC Midjylland en Liverpool staat voor 9 december op de kalender.