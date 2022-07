Janssen en Beerensteyn twijfelgevallen bij Oranjevrouwen Parsons: ’Eerdere blessures geluk bij ongeluk’

Door Lars van Soest

Een onderonsje tussen Parsons en Beerensteyn Ⓒ ANP/HH

SHEFFIELD - Het is nog onzeker of Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn zaterdag in actie kunnen komen tegen Zweden. Dat vertelde bondscoach Mark Parsons vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het EK-openingsduel van zaterdag van de Leeuwinnen. Parsons hakt na de training in het stadion van Sheffield United de knoop door. ,,Bij de één ziet het er vooralsnog uit, bij de ander moeten we kijken hoe het na afloop gaat”, aldus de 35-jarige Brit.