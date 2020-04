Advocaat Jan Kabalt: ’KNVB stuurt aan op competitievervalsing’

Jan Kabalt pleit voor een direct einde van het Eredivisie-seizoen. Ⓒ BOUWMAN

AMSTERDAM - De KNVB doet er volgens Jan Kabalt (51) verstandig aan deze dinsdag een streep te zetten onder het huidige seizoen in het betaald voetbal. De bekende voetbaladvocaat vindt het onbegrijpelijk dat de voetbalbond in dit lastige dossier de regie niet pakt. „Het is kennelijk heel lastig om tegen de UEFA in te gaan, want ogenschijnlijk laat de KNVB het – in de hoop dat de tijd zijn werk doet – op zijn beloop. Terwijl de reglementen de directie alle kansen bieden om in te grijpen. De huidige houding getuigt niet van veel leiderschap.”