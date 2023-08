Geschorste Daniëlle van de Donk: ’Misschien niet zo slim, maar het is wel de speler die ik ben’

„Het is een dubbel gevoel, ik ben nog nooit geschorst geweest”, sipte de nummer tien na afloop in de catacomben. „Ik wist het direct. Al vond ik ook dat ik de bal had, maar ik wist dat het wel een overtreding was. Het was fifty-fifty en dat moet je gewoon niet doen als je op scherp staat. Je denkt er de hele tijd over na, maar juist op zo’n moment niet.”

Na afloop liet ze haar tranen dan ook even op de vrije loop. „De reden? Ja, ik speel de volgende wedstrijd niet. Het zou zomaar eens mijn laatste wedstrijd hier geweest kunnen zijn. Dat is zonde. Je wil er zijn voor je team en dat kan nu niet. Het is misschien niet zo slim, maar het is wel wel de speler die ik ben. Ik vond het geen geel. Daar kan ik iets van vinden, maar het was wel een overtreding.”

Dus moet Van de Donk een wedstrijd toekijken en hopen Spanje wordt verslagen, zodat er een halve finale volgt. „Ik zal de komende dagen precies hetzelfde beleven als normaal, weliswaar wel met een iets andere rol, maar ik wil er nog steeds voor mijn team zijn.”