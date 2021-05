Max Verstappen staat voor jubileumrace: ’Ik word oud’

,,De honderd races halen met Red Bull is zo snel gegaan, om eerlijk te zijn. Ik wist niet dat het er zoveel waren. Het lijkt erop dat ik oud word”, lacht Verstappen in aanloop naar de vierde Grand Prix van dit seizoen. ,,Ik geniet ervan om deel uit te maken van dit team. Er is veel motivatie en energie. We hebben een goede werkrelatie, maar naast de baan kunnen we ook heel goed met elkaar overweg en hebben we veel lol. Ik hoop dat ik nog jaren deel uitmaak van dit team.”

Gelet op zijn eerste zege, op 15 mei 2016, erkent Verstappen dat Barcelona altijd iets speciaals heeft. ,,Je eerste Formule 1-overwinning is behoorlijk emotioneel, vooral als het voor iedereen een beetje een schok is. Ik ben niet zo snel emotioneel, maar op die dag was ik bijna in tranen en mijn vader ook. Mensen denken soms dat het er gemakkelijk uitziet, maar je moet hard werken om daar te komen. Zoals alle jonge coureurs brachten we veel tijd door ver weg van huis, reden we door Europa en werkten we zo hard mogelijk. Natuurlijk kreeg ik veel hulp mijn vader die me heel goed voorbereidde, maar er is geen garantie dat je de Formule 1 haalt. Als gezin was dat wel altijd het doel. Plots, na de overwinning, flitst het allemaal door je hoofd en was het een ongelooflijke dag die ik nooit zal vergeten.”

Het Circuit de Catalunya kent voor geen enkel team nog grote verrassingen. Het wordt een belangrijk weekeinde om te zien hoe de verhoudingen tussen Red Bull en Mercedes zijn. ,,We weten dat Barcelona een normaal circuit is wat betreft gripniveaus, in tegenstelling tot Portugal, dus daar kunnen we het echte tempo van de auto's weer zien. We zijn in een ontwikkelingsrace met Mercedes en we moeten ervoor zorgen dat we dit niveau de rest van het seizoen kunnen behouden en elk weekend blijven verbeteren.”

