Remko Bicentini ontslagen als bondscoach Curaçao: missie van vier jaar stopt na zes duels

Een jaar geleden tekende hij nog voor vier seizoenen als bondscoach. Het grote doel was het bereiken van het WK 2026, maar al snel verdween het vertrouwen in die missie. Een van de belangrijkste redenen hiervoor was waarschijnlijk de vroege uitschakeling in de Gold Cup tegen Saint Kitts en Nevis na strafschoppen. De huidige nummer 88 van de FIFA-ranking werd in de eerste ronde van het toernooi verslagen door het land dat momenteel liefst 57 plekken lager op diezelfde ranglijst bivakkeert. Ook in de overige duels overtuigde Curaçao niet.

Hoewel het verder ook niet denderend ging, noemt Bicentini zijn ontslag een verrassing. „Jammer dat het zo loopt. Ik had dit niet verwacht”, zegt hij tegen ESPN. „In de voetballerij weet je dat er altijd dingen kunnen gebeuren. Je spreek niet voor niets een doelstelling voor de komende vier jaar af. Je bent net aan de gang. Dit is heel teleurstellend voor iedereen.”

Het was voor Bicentini - die als speler actief was voor NEC - zijn tweede periode als bondscoach van Curaçao, nadat hij er ook al assistent was geweest. Ook bij de nationale ploeg van Canada en NEC fungeerde hij al eens assistent.