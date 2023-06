Leeuwinnen verslaan jongens Volewijckers Onder 18 in veelbesproken duel

De aloude voetbalkraker ‘Meisjes zijn niks, ze weten niet eens wat voetballen is’, werd in de ochtend op het hermetisch afgesloten hoofdveld van de KNVB Campus dus gelogenstraft.

De KNVB had het duel tegen de zin van bondscoach Andries Jonker in achter gesloten deur laten plaatsvinden. De bond was bang voor een fikse afstraffing en een flinke teug imagoschade. Dat bleek achteraf dus wel mee te vallen.

Verdedigende aspecten

In het duel dat door Jonker werd gebruikt om vooral de verdedigende aspecten van zijn speelsters te testen, scoorden Esmee Brugts en Daniëlle van de Donk voor Oranje, terwijl Ivar Wijna het doel trof namens de Amsterdammers uit ‘Noord’.

Dat uitgerekend Brugts het net liet bollen, was wellicht geen toeval. De jeugdige flankenspeelster speelde tot drie jaar geleden nog bij de jongens van FC Binnenmaas. Toen zij ooit op gesprek was bij Ajax, werd haar geadviseerd om zo lang mogelijk bij de jongens te voetballen.

Nieuwe afvallers

In de snikhete Zeister bossen kwamen de meeste speelsters in actie. Voor sommigen zal dat voorlopig hun laatste wedstrijd in het Oranje-shirt zijn. Vanmiddag maakt Jonker twee nieuwe afvallers voor zijn WK-selectie bekend, aangezien de laatste twee vakantiegangers, Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn, zich na het weekeinde op het appèl zullen melden. Eerder in de week zagen Alieke Tuin (Fortuna Sittard) en Romée Leuchter (Ajax) hun WK-dromen in rook opgaan.

De komende week zullen nog een aantal Leeuwinnen zenuwslopende dagen beleven. Op 30 juni maakt Jonker na het trainingskamp in het Limburgse Horst aan de Maas zijn WK-selectie openbaar. De Leeuwinnen reizen met 25 speelsters af naar Australië, waar het zich verder prepareert op het wereldkampioenschap. Op uiterlijk 10 juli moeten de 23 namen, plus twee reserves, aan de FIFA zijn doorgegeven.