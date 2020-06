CAS behandelt Europese schorsing Manchester City

De UEFA heeft de huidige kampioen van Engeland voor twee jaar uitgesloten van deelname aan de Champions League en Europa League, vanwege „ernstige schendingen” van de financiële regels. City zou bewust veel hogere sponsorgelden hebben opgegeven dan daadwerkelijk het geval was, om zo de inkomsten en uitgaven voor Financial Fair Play in balans te krijgen.

De Engelse club, die in handen is van een schatrijke Arabische investeringsgroep, tekende beroep aan bij het CAS. Het sporttribunaal, gevestigd in Lausanne, heeft drie dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. Dat gebeurt achter gesloten deuren via videoverbindingen. Het is niet bekend wanneer het CAS uitspraak doet. Volgens Engelse media gebeurt dat over zo’n twee maanden.

Manchester City kreeg ook een boete van 30 miljoen euro. De club wil echter vooral de Europese uitsluiting van tafel krijgen. De huidige nummer 2 van de Premier League vreest dat heel wat topspelers willen vertrekken als ze de komende twee seizoenen niet in de Champions League kunnen uitkomen.