Fikse tegenvaller AZ: Dani de Wit voor langere tijd uitgeschakeld

De 22-jarige De Wit, een vaste waarde bij AZ, raakte tegen Groningen geblesseerd in de aanloop naar het beslissende doelpunt (1-2). De jeugdinternational van Jong Oranje reisde daarna wel mee naar Kroatië voor de laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen Rijeka, maar hij bleef daar op de bank zitten. Zonder De Wit verloor AZ met 2-1, waardoor de Alkmaarders werden uitgeschakeld. Zondag won de ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Pascal Jansen wel bij FC Twente (1-3).

De Wit was met tien doelpunten de topscorer van Jong Oranje in de EK-kwalificatie. Voor de ploeg van coach Erwin van de Looi staat eind maart de groepsfase van het toernooi op de kalender. De Wit was dit seizoen in de eredivisie goed voor drie goals en drie assists.