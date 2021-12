’Ik denk dat Feyenoord goed bij Joey Veerman past’

Afgelopen zomer was Feyenoord, evenals AZ, één van de clubs die jaagde op de handtekening van de sierlijke spelmaker.

Heerenveen wilde Veerman, die bij de Friese club een contract heeft tot en met 30 juni 2024, niet laten gaan. „Feyenoord was net als de andere gegadigden vrij laat”, aldus Van Kooperen. „Daarom wilde Heerenveen niet meewerken.”

Meedenken

Heerenveen, dat in het huidige boekjaar een flinke transfer moet ’maken’ om niet in de rode cijfers te belanden, staat volgens Van Kooperen, van makelaarskantoor Muy Manero, nu wel open voor een vertrek van Veerman. „Heerenveen heeft nu gezegd: ’Als we het op tijd weten, dus niet op 20 januari of zoiets, dan willen we meedenken.’”

Uiteraard met het juiste bod. Afgelopen zomer werd een prijskaartje van tien miljoen euro rondgebazuind. Van Kooperen. „Onzin. Heerenveen heeft dat bedrag nooit genoemd.” Welke prijskaartje de Friezen dan wel voor de middenvelder in gedachten hebben? „Wat is een redelijke waarde voor hem in Nederland? Ik denk rond de zes miljoen en doorverkoop”, vermoedt de zaakwaarnemer.

Doorverkoop

Want: „Als ze acht miljoen gaan vragen aan Feyenoord wordt het moeilijk. Net als voor AZ, dat eveneens vergaande belangstelling had. Dat weet Heerenveen ook, omdat ze de bedragen niet kregen. Daarom is hij afgelopen zomer niet weggegaan. Maar nu moet hij weg en dat weten ze ook. Daarom wil Heerenveen meewerken aan een transfer. Maar voor hoeveel?”

De transfersom zal hoe dan ook gekoppeld worden aan een percentage van de doorverkoop.

Van Kooperen: „Ik denk: hoe hoger het bedrag, hoe lager de doorverkoop. En omgekeerd. AZ zat afgelopen zomer rond de vijf miljoen en twintig procent doorverkoop. Dat heeft Heerenveen niet gedaan, omdat ze niemand konden halen. Dat argument gaat niet meer op: nu weten ze het op tijd.”

550.000 euro

Wat de speler in kwestie overigens zelf wil? „Joey wil sowieso een stap maken. Ik denk dat Feyenoord heel goed bij hem past”, stelt Van Kooperen.

Veerman doorliep vanaf 2005 de gehele jeugdopleiding van FC Volendam, waarvoor hij in 2016 zijn profdebuut maakte. In de zomer van 2019 werd Veerman voor 550.000 euro overgenomen door Heerenveen.