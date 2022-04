Maurice Steijn tegen wil en dank al vroeg Kasteelheer

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Afgelopen vrijdag na de nederlaag tegen FC Twente gaf Fraser aan nog altijd strijdbaar te zijn. Het voornemen van de directie om assistent-trainer Aleksandar Rankovic, die intern werd verweten te vaak negatief te zijn, per direct te vervangen om zo een nieuwe impuls te geven in de strijd tegen degradatie deed de bom echter barsten. Fraser was het totaal niet eens met de maatregel en besloot zich solidair te verklaren met zijn assistent. De degradatiestress is groot bij Sparta, dat dit weekeinde terugzakte naar de laatste plaats en de concurrenten Willem II, PEC Zwolle en Fortuna Sittard zag winnen.

Steijn geflankeerd door Gerard Nijkamp (l.) en Manfred Laros. Ⓒ Pro Shots

Teleurstellend einde

Met het voortijdige vertrek is er een teleurstellend einde gekomen aan het dienstverband van bijna vier seizoenen van Fraser bij Sparta. De in Paramaribo geboren trainer, vanaf komend seizoen trainer van FC Utrecht, presteerde goed met promotie in zijn eerste seizoen en ruime handhaving in de twee daarop volgende seizoenen, maar vecht dit jaar met de Kasteelclub tegen degradatie. In december dreigde Fraser al op te stappen toen technisch directeur Henk van Stee na een interne machtsstrijd het veld moest ruimen, maar toen besloot hij uit solidariteit met de club en de spelers het seizoen toch af te maken.

Steijn tekende enkele maanden geleden al een contract voor twee seizoenen bij Sparta, dat oorspronkelijk komende zomer in zou gaan. Eerder stond de Hagenaar voor de groep bij ADO Den Haag, VVV-Venlo, Al Wahda en NAC Breda.