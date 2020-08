Japanse sporters werken testwedstrijden af in Olympisch Stadion

Vanwege het coronavirus waren in het stadion alleen een paar honderd mensen (sporters, officials, medewerkers en journalisten) aanwezig. Normaal gesproken is er plaats voor 60.000 sportfans.

Er was onder meer een wedstrijd in het hoogspringen en speerwerpen. Bij gebrek aan fans klapten de speerwerpers ritmisch voor degene die aan de beurt was, zoals bij het speerwerpen gebruikelijk.

„Het is geweldig om terug te zijn”, zei Genki Dean, winnaar bij het speerwerpen tegen verslaggevers. „Het is zo leuk om weer met elkaar te concurreren.”

Japan neemt voorzichtige stappen om het land steeds meer open te stellen. Bij steeds meer sporten zijn fans weer welkom. Aan de andere kant is het land ook alert vanwege weer hoge infectiecijfers, met name in steden als Tokio en Osaka.

De Olympische Spelen zouden op dit moment al achter de rug zijn geweest. Vanwege het coronavirus is het evenement nu in 2021.