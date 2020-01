De FIFA is het graaien zat, maar wie temt de makelaar?

Matthijs de Ligt ruimt op namens Juventus, de club waarnaar hij afgelopen zomer overstapte. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Op de internationale transfermarkt in het voetbal ging in 2019 zo’n 6,3 miljard euro om. Meer dan een half miljard (590 miljoen euro) verdween daarbij in de zakken van voetbalmakelaars. Het is een vrije markt, maar de wereldvoetbalbond wil een einde maken aan de excessen.