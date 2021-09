’Barcelona had wél de mogelijkheid om Lionel Messi te behouden’

Voetbal

Video: Louis van Gaal presenteert speciale shirts voor derby Telstar - FC Volendam

De voetballers van Telstar en FC Volendam dragen op vrijdag 15 oktober in de onderlinge derby regenboogshirts. De tenues zijn gemaakt in het kader van de zogeheten All Together Challenge. In het weekeinde na de internationale Coming Out Day (11 oktober) wordt op de Nederlandse voetbalvelden de boods...