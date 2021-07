Denen zijn ziedend: ’Wedstrijd was in één minuut vernietigd’

EK voetbal

Harry Kane haalt opgelucht adem: ’Niet mijn beste penalty’

Harry Kane haalde woensdagavond na het laatste fluitsignaal opgelucht adem. In de verlening van de halve finale op het EK had de Engelse spits zijn land vanaf de penaltystip op voorsprong geschoten, maar het scheelde niet veel of hij had dit buitenkansje niet benut.