Sport Kort: Arantxa Rus wint toernooi in Santa Margherita di Pula

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrenster Bastianelli wint Festival Elsy Jacobs, ritzege Ewers

18.11 uur: De Italiaanse wielrenster Marta Bastianelli heeft het Festival Elsy Jacobs in Luxemburg gewonnen. De Italiaanse eindigde als tweede in de laatste etappe die werd gewonnen door de Amerikaanse Veronica Ewers. Voor de 27-jarige wielrenster van EF Education - TIBCO is het de eerste profzege. Achter Ewers en Bastianelli werd Karlijn Swinkels derde.

Bastianelli begon de dag als derde in het klassement achter haar landgenote Silvia Persico en Demi Vollering. Uit een groep die een kleine voorsprong had na een valpartij demarreerde Ewers in de finale. Ze hield in de laatste 5 kilometer stand en won met 8 seconden voorsprong op Bastianelli. Die bleef op haar beurt Ewers 9 seconden voor in het eindklassement en Persico 16 seconden. Vollering eindigde als vierde.

Arantxa Rus opnieuw de beste in Santa Margherita di Pula

18.10 uur: Tennisster Arantxa Rus heeft opnieuw een ITF-toernooi gewonnen in Santa Margherita di Pula. De 31-jarige tennisster was in de finale in Italië in twee sets te sterk voor Marie Benoît uit België: 6-4 6-4.

Rus, de nummer 74 van de wereldranglijst, won haar 28e titel van een ITF-toernooi. Voor de Westlandse is het de eerste toernooizege in 2022. Ze won in 2019 drie toernooien in Santa Margherita di Pula op Sardinië.

Vermeulen bondscoach Egyptische volleyballers

17.28 uur: De Nederlandse volleybalcoach Gido Vermeulen krijgt de beste Egyptische volleyballers weer onder zijn hoede. Vermeulen is voor drie jaar benoemd tot bondscoach van het land dat een van de tegenstanders van Oranje is op het WK voor mannen, zo deelde hij op sociale media mee. Eerder was hij vanaf april 2019 al een jaar werkzaam voor de Egyptische volleybalbond.

Vermeulen keerde in maart terug uit Rusland waar hij coach was van Jekaterinenburg. Eerder was hij in Nederland onder meer actief als bondscoach van de mannen en de vrouwen.

Het WK voor de mannen zou in Rusland worden gehouden, maar is vanwege de Russische inval in Oekraïne verplaatst naar Polen en Slovenië.

Sam Bennett boekt in Eschborn-Frankfurt eerste zege in 2022

17.25 uur: Wielrenner Sam Bennett heeft de 59e editie van de WorldTourwedstrijd Eschborn-Frankfurt op zijn naam geschreven. De Ier van Bora-hansgrohe won na 185 kilometer de sprint voor de Colombiaan Fernando Gaviria en de Noor Alexander Kristoff. Danny van Poppel, die de sprint aantrok voor Bennett, werd vijfde.

Bennett volgt de Belg Jasper Philipsen op, die in 2021 de beste was. Voor de Ier, die voor dit seizoen terugkeerde bij Bora na twee jaar bij Deceuninck - Quick-Step is het de eerste zege in 2022.

De sprintersploegen hadden op zo ’n 40 kilometer voor de finish alle aanvallers ingerekend en zorgden ervoor dat niemand meer kon demarreren. In de laatste kilometers nam eerst Bahrain Victorious het initiatief voor Phil Bauhaus en daarna Intermarché-Wanty-Gobert voor Kristoff. Van Poppel lanceerde Bennett echter perfect, waardoor de Ier overtuigend won.

„Het team was fantastisch vandaag. De renners hebben goed voor me gezorgd en controleerden de wedstrijd. In de finale brachten ze me heel goed in positie en Danny trok de sprint. Hij zette me in de laatste 200 meter af met heel veel snelheid”, keek Bennett terug, die daarbij zijn team en met name Van Poppel uitvoerig bedankte.

Makkelie fluit Villarreal-Liverpool

16.42 uur: Danny Makkelie fluit dinsdag de halve finale in de Champions League tussen Villarreal en Liverpool. De Nederlandse arbiter is door de Europese voetbalunie UEFA aangewezen voor het topduel tussen de Spaanse en de Engelse club. Liverpool verdedigt in Spanje een 2-0-voorsprong.

Makkelie floot de afgelopen maanden onder meer al het duel in de Champions League tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain en de Nederlandse bekerfinale tussen PSV en Ajax.

Makkelie wordt onder meer bijgestaan door assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries, terwijl Pol van Boekel de VAR van dienst is.

Opnieuw zilver op EK voor judoka Steenhuis

16.06 uur: Judoka Guusje Steenhuis heeft voor de vijfde keer genoegen moeten met een zilveren medaille op een Europees kampioenschap. De 29-jarige Nederlandse verloor op de EK in het Bulgaarse Sofia de finale in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Alina Böhm.

Steenhuis begon als favoriete aan de finale, maar wist na een minuut al dat goud er niet meer inzat. Ze blesseerde haar arm bij een poging haar tegenstander tegen de mat te werpen. Steenhuis vocht door, maar leek de pijn te verbijten en kon in de rest van de finale geen acties meer maken. De Duitse kreeg wel een score. Steenhuis behaalde eerder zilver op de EK’s van 2016, 2017, 2019 en 2021.

Onverschrokken Bagnaia troeft Quartararo af in MotoGP Spanje

15.37 uur: De Italiaan Francesco Bagnaia heeft zijn eerste zege van het seizoen geboekt in de MotoGP. De coureur van Ducati won de Grote Prijs van Spanje. Hij begon op het circuit van Jerez van poleposition en wist de hele race de eerste positie vast te houden. De Franse wereldkampioen Fabio Quartararo reed de hele race vlak achter Bagnaia, maar slaagde er niet in een aanval te plaatsen op de koppositie. De coureur van Yamaha verstevigde met zijn tweede plaats wel de leiding in het kampioenschap.

De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia) won het gevecht om de derde plaats van zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez (Honda). Alex Rins (Suzuki), die voor de race de leiding in de WK-stand deelde met Quartararo, wist geen punten te scoren in Jerez en viel terug.

Bagnaia had zich dit seizoen nog niet vooraan laten zien. Hij worstelde de eerste races erg met zijn Ducati. „Ik zocht naar het goede gevoel op de motor en ik heb dat eindelijk gevonden”, zei de Italiaan na de race in Jerez, waar hij zaterdag in de kwalificaties met een baanrecord al aantoonde dat het goed zat. „De motor heeft nu pas zijn potentie laten zien in deze ongelooflijke race. Ik verwacht dat ik vanaf nu weer vaker voor de winst zal strijden.”

Quartararo leidt nu het WK met 89 punten. Espargaro klom naar de tweede plaats met 82 punten. Rins zakte naar de vierde plaats met 69 punten. „Bagnaia was onnavolgbaar”, erkende Quartararo. „Hij had een geweldige start en ik heb echt geprobeerd hem in de eerste ronde in te halen, maar hij was gewoon te snel. Ook later in de race lukte het niet.”

Motorcoureur Bendsneyder voor vierde race op rij in top 10 Moto2

14.08 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder is als zevende geëindigd in de Grote Prijs van Spanje in de Moto2. Op het circuit van Jerez begon de 23-jarige Rotterdammer als achtste, waarna hij tijdens de race een plaatsje wist op te schuiven. De Japanner Ai Ogura boekte zijn eerste overwinning in de raceklasse. Zonta van den Goorbergh werd negentiende en blijft wachten op zijn eerste WK-punt.

Bendsneyder pakte tot nu toe 34 punten. Zijn optreden van zondag betekende zijn vierde top 10-notering op rij, na de negende plaats in de GP van Argentinië, de zevende in de GP van Amerika en de achtste vorige week in de GP van Portugal.

De Italiaan Celestino Vietti, die in Spanje zesde werd, leidt het klassement. Ogura staat tweede met 19 punten achterstand.

EK-finales voor judoka’s Steenhuis, Korrel en Spijkers

13.23 uur: De judoka’s Guusje Steenhuis, Michael Korrel en Jur Spijkers hebben zich geplaatst voor de finale bij de Europese kampioenschappen in Sofia. Steenhuis, al vier keer eerder goed voor Europees zilver, deed dat door in haar halve finale in de klasse tot 78 kilogram Patricia Sampaio te verslaan. De Portugese stond al op achterstand toen ze geblesseerd moest opgeven. Steenhuis neemt het in de finale op tegen de Duitse Alina Böhm.

Korrel was in de klasse tot 100 kilogram in de halve finales te sterk voor zijn landgenoot Simeon Catharina. Voor Korrel wordt het zijn eerste EK-finale. In 2016 pakte hij al een keer brons. Korrel treft in de strijd om het goud de Pool Piotr Kuczera.

Spijkers was in de halve finales bij de zwaargewichten te sterk voor oud-wereldkampioen Goeram Toesjisjvili uit Georgië. Hij krijgt net als Steenhuis te maken met een Duitse tegenstander in de finale: Johannes Frey.

Noël van ’t End moest op de slotdag van de EK al na zijn eerste optreden afscheid nemen. De voormalig wereldkampioen moest het na een bye in de eerste ronde in de klasse -90 kilogram opnemen tegen Maxime-Gael Ngayap Hambou. De Fransman legde de Nederlander kort voor het einde op zijn rug en won zo op ippon. Ook Natascha Ausma was na een partij in de klasse -78 kilogram klaar. Ze verloor van de Italiaanse Alice Bellandi.

Catharina, Roy Meyer (+100 kg) en Marit Kamps (+78) hebben nog een kans op brons. Voor Jesper Smink eindigde het toernooi in de herkansingen.

Nederland staat op het toernooi in de Bulgaarse hoofdstad tot nu toe op één medaille. Sanne van Dijke pakte zaterdag zilver in de klasse tot 70 kilogram.

Sprintsensatie Knighton loopt op drie na snelste tijd ooit op 200 meter

11.34 uur: De Amerikaanse sprintsensatie Erriyon Knighton heeft bij atletiekwedstrijden in Baton Rouge de op drie na snelste tijd ooit gelopen op de 200 meter. Knighton kwam tot een tijd van 19,49 seconden en brak daarmee zijn eigen wereldrecord voor atleten tot 20 jaar. Dat stond op 19,84.

De pas 18-jarige Knighton passeerde op de eeuwige ranglijst sprintlegendes als Carl Lewis en Tommy Smith. Hij weet nu alleen nog de Jamaicanen Usain Bolt (19,19, wereldrecord) en Yohan Blake (19,26) en de Amerikaan Michael Johnson (19,32) voor zich.

Knighton verraste vorig jaar door zich als 17-jarige te kwalificeren voor de Olympische Spelen. In Tokio finishte hij als vierde achter de Canadese winnaar Andre de Grasse. De tijd die hij zaterdag in Baton Rouge liep is veel beter dan Bolts beste prestatie voordat hij 20 werd: 19,93.

Judoka Van ’t End na één optreden klaar op EK

10.42 uur: Judoka Noël van ’t End is op de slotdag van de Europese kampioenschappen in Sofia al bij zijn eerste optreden uitgeschakeld. De voormalig wereldkampioen moest het na een bye in de eerste ronde in de klasse -90 kilogram opnemen tegen Maxime-Gael Ngayap Hambou. De Fransman legde de Nederlander kort voor het einde op zijn rug en won zo op ippon.

Nederland staat op het toernooi in de Bulgaarse hoofdstad tot nu toe op één medaille. Sanne van Dijke pakte zaterdag zilver in de klasse tot 70 kilogram.

Australië mijdt Aziatische Spelen vanwege corona

09.26 uur: Australië zendt dit najaar geen atleten naar de Aziatische Spelen. Die worden in september gehouden in het Chinese Hangzhou. De stad ligt op een kleine 200 kilometer ten zuidwesten van Shanghai waar sprake is van een uitbraak van Covid-19.

De olympische raad van Azië had voor het evenement zo’n 300 sporters en 150 begeleiders uitgenodigd uit landen die deel uitmaken van Oceanië, waaronder Australië en Nieuw-Zeeland. „Er zullen geen Australische sporters deelnemen”, liet een woordvoerder van het Australisch olympisch comité zondag weten.

De organisatoren in Hangzhou hadden al verklaard een protocol op te stellen dat vergelijkbaar is met het pakket aan coronamaatregelen tijdens de Winterspelen van Beijing eerder dit jaar. Het is voor de derde keer dat de Aziatische Spelen in China plaatsvinden. Eerder gebeurde dat in Beijing (1990) en Guangzhou (2010).

Shanghai heeft te maken met een van de ergste uitbraken van Covid-19 in twee jaar tijd. De vele miljoenen inwoners zitten al sinds begin april in een lockdown.