Sport Kort: Judoka Van ’t End na één optreden klaar op EK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sprintsensatie Knighton loopt op drie na snelste tijd ooit op 200 meter

11.34 uur: De Amerikaanse sprintsensatie Erriyon Knighton heeft bij atletiekwedstrijden in Baton Rouge de op drie na snelste tijd ooit gelopen op de 200 meter. Knighton kwam tot een tijd van 19,49 seconden en brak daarmee zijn eigen wereldrecord voor atleten tot 20 jaar. Dat stond op 19,84.

De pas 18-jarige Knighton passeerde op de eeuwige ranglijst sprintlegendes als Carl Lewis en Tommy Smith. Hij weet nu alleen nog de Jamaicanen Usain Bolt (19,19, wereldrecord) en Yohan Blake (19,26) en de Amerikaan Michael Johnson (19,32) voor zich.

Knighton verraste vorig jaar door zich als 17-jarige te kwalificeren voor de Olympische Spelen. In Tokio finishte hij als vierde achter de Canadese winnaar Andre de Grasse. De tijd die hij zaterdag in Baton Rouge liep is veel beter dan Bolts beste prestatie voordat hij 20 werd: 19,93.

Judoka Van ’t End na één optreden klaar op EK

10.42 uur: Judoka Noël van ’t End is op de slotdag van de Europese kampioenschappen in Sofia al bij zijn eerste optreden uitgeschakeld. De voormalig wereldkampioen moest het na een bye in de eerste ronde in de klasse -90 kilogram opnemen tegen Maxime-Gael Ngayap Hambou. De Fransman legde de Nederlander kort voor het einde op zijn rug en won zo op ippon.

Nederland staat op het toernooi in de Bulgaarse hoofdstad tot nu toe op één medaille. Sanne van Dijke pakte zaterdag zilver in de klasse tot 70 kilogram.

Australië mijdt Aziatische Spelen vanwege corona

09.26 uur: Australië zendt dit najaar geen atleten naar de Aziatische Spelen. Die worden in september gehouden in het Chinese Hangzhou. De stad ligt op een kleine 200 kilometer ten zuidwesten van Shanghai waar sprake is van een uitbraak van Covid-19.

De olympische raad van Azië had voor het evenement zo’n 300 sporters en 150 begeleiders uitgenodigd uit landen die deel uitmaken van Oceanië, waaronder Australië en Nieuw-Zeeland. „Er zullen geen Australische sporters deelnemen”, liet een woordvoerder van het Australisch olympisch comité zondag weten.

De organisatoren in Hangzhou hadden al verklaard een protocol op te stellen dat vergelijkbaar is met het pakket aan coronamaatregelen tijdens de Winterspelen van Beijing eerder dit jaar. Het is voor de derde keer dat de Aziatische Spelen in China plaatsvinden. Eerder gebeurde dat in Beijing (1990) en Guangzhou (2010).

Shanghai heeft te maken met een van de ergste uitbraken van Covid-19 in twee jaar tijd. De vele miljoenen inwoners zitten al sinds begin april in een lockdown.