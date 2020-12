Ruud Vormer terug bij Brugge, meespelen zondag nog twijfelachtig

Aanvoerder Vormer, Schrijvers en Horvath misten de competitiewedstrijden tegen Antwerp (0-2 zege) en KV Mechelen (0-3 zege), nadat ze een week geleden positief waren getest op Covid-19. Het is nog afwachten of ze in de wedstrijdselectie zitten voor het duel met AA Gent van zondag.

Club Brugge werd al verschillende malen door het coronavirus geplaagd. David Okereke en Brandon Mechele waren de eerste positieve gevallen in september. Voor de openingswedstrijd in de Champions League in oktober, op het veld van Zenit Sint-Petersburg, testten ook Simon Mignolet, Michael Krmencik en Odilon Kossounou positief. Vorige maand raakte Eduard Sobol besmet bij de Oekraïense nationale ploeg.

