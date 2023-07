VIDEO Eerste etappe Giro Donne gestaakt wegens noodweer

In Chianciano, in de Italiaanse provincie Siena, begon vrijdag een tijdrit over 4,4 kilometer. Bij vlagen regende het echter hard en er stond ook veel wind. Enkele rensters, onder wie Karlijn Swinkels en de Amerikaanse Chloe Dygert zouden zijn gevallen.

Titelverdedigster Annemiek van Vleuten en Marianne Vos gingen al vroeg van start en zetten snelle tijden neer, maar die tellen dus niet meer. De wedstrijd werd al even stilgelegd wegens hevige regenval, maar kort daarop besloot de organisatie de etappe helemaal te annuleren.

De Giro Donne gaat zaterdag verder met een rit van Bagno a Ripoli naar Marradi over 102,1 kilometer.

