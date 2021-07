Live: Droomstart PSV tegen Galatasaray

De Oranje-international sloot, na zijn deelname aan het Europees kampioenschap, vorige week dinsdag weer aan bij de Eindhovenaren. Trainer Roger Schmidt zei dinsdag dat Gakpo een goede en fitte indruk op hem maakt, maar hij geeft tegen Galatasaray de voorkeur aan spelers die er al vanaf het begin van de voorbereiding bij zijn en vaker met elkaar hebben samengespeeld.

De basisopstelling van PSV ziet er precies hetzelfde uit als een week geleden, toen de Brabanders tegen PAOK Saloniki de laatste oefenwedstrijd voor de ontmoeting met Galatasaray speelden (1-0 winst).

PSV-trainer Roger Schmidt staat zijn spelers te woord. Ⓒ HH/ANP

Marco van Ginkel is dit seizoen de aanvoerder van PSV. Denzel Dumfries en Donyell Malen zitten niet bij de groep. De twee EK-gangers hopen op korte termijn een transfer naar een buitenlandse club te maken. Nieuwkomer Davy Pröpper, overgekomen van Brighton & Hove Albion, moet voorlopig genoegen nemen met een rol als reserve. Ook verdediger Jordan Teze en middenvelder Pablo Rosario, vorig seizoen vaste waarden, vallen tegen Galatasaray buiten het basisteam.

Marco van Ginkel en Nick Viergever tijdens de laatste training van PSV ter voorbereiding op het duel tegen Galatasaray. Ⓒ HH/ANP

Bij de Turken speelt Ryan Babel in de spits. De 34-jarige oud-Ajacied kreeg halverwege mei te horen dat hij niet bij de voorlopige selectie van Oranje zat en daardoor het EK zou missen.

PSV moet drie voorronden overleven om Ajax in het hoofdtoernooi te mogen vergezellen. De return tegen Galatasaray is volgende week. Uitdoelpunten tellen in Europese clubtoernooien, sinds dit seizoen, niet meer dubbel.

Opstellingen

PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel; Madueke, Götze, Vertessen; en Zahavi.

Galatasaray: Muslera; Öztürk, Luyindama, Marcão, Ömer Bayram; Arda Turan, Kara, Emre Kılınç; Sekidika, Babel en M. Kerem Aktürkoğlu.

Volg het duel vanaf 21.00 uur van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.