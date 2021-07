Live: PSV begint tegen Galatasaray met Cody Gakpo op bank

Premium Voetbal

Voor Sarina Wiegman en de gekooide Leeuwinnen is de maat vol: ’Het is hier een gevangenis’

Ze stapte in Miyagi Stadium na de monsterzege op Zambia met een glimlach van het veld, Sarina Wiegman. Maar die lach maakte snel plaats voor een grote tirade tegen de organisatie. Want Wiegman is de bijkans Noord-Koreaanse omstandigheden in het spelershotel spuugzat. „Het is een gevangenis.”