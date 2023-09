PSV bevestigt vertrek Ibrahim Sangaré naar Nottingham Forest

Al weken gingen er geruchten over een vertrek van de Ivoriaan die in september 2020 werd overgenomen van het destijds net gedegradeerde Toulouse FC. Sangaré maakte in de Eredivisie naam als balveroveraar op het middenveld. „Als het in statistische lijstjes ging om ’meeste intercepties’ en ’gewonnen duels’ stond de Ivoriaan steevast bovenaan. Zodoende werd de middenvelder vrijwel altijd opgesteld”, aldus PSV, dat zich woensdag kwalificeerde voor de groepsfase van de Champions League.

Sangaré won met PSV drie keer de Johan Cruijff Schaal en twee keer de KNVB-beker. In 140 wedstrijden kwam hij tot vijftien doelpunten en tien assists. Vrijdagavond om 24.00 uur sloot de transfermarkt voor voetballers in de meeste landen.

Nottingham Forest bereikte ook een akkoord met AC Milan over het huren van de Belg Divock Origi. De 28-jarige aanvaller wordt voor een jaar gehuurd van de Italiaanse club die hem een jaar eerder had overgenomen van Liverpool. Origi is 32-voudig international.

