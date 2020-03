Streep door Grand Prix Bahrein en Vietnam; nog geen besluit over Zandvoort

Direct na de officiële mededeling van de Formule 1 over de afgelasting van de races in Bahrein (22 maart) en Vietnam (5 april) ontstond verwarring. De Formule 1 meldde zelf dat de verwachting is dat het seizoen eind mei in Europa kan beginnen, wat zou betekenen dat ook de Grote Prijs van Nederland verschoven wordt. De internationale autosportfederatie FIA meldde weer dat de verwachting is dat op 1 mei het WK van start kan gaan, de dag waarop in Zandvoort de eerste twee vrije trainingen op het programma staan.

„We lezen tegenstrijdige berichten vanuit de FIA en FOM”, aldus Robert van Overdijk, de circuitdirecteur van Zandvoort, tegenover Telesport. „Wij hebben geen officieel bericht dat we zijn uitgesteld en proberen daar duidelijkheid over te krijgen.” Een week na de race op Zandvoort staat in Barcelona de GP van Spanje op het programma en het is de bedoeling dat Max Verstappen en de andere coureurs op 24 mei door de straten van Monaco racen.

’Enige mogelijkheid’

„De bescherming van mensen staat voorop”, zegt FIA-voorzitter Jean Todt. „Gezien de informatie die we nu hebben, was het uitstellen van de Grands Prix in Bahrein en Vietnam en ook die in Australië de enige mogelijkheid die we hadden. We blijven vertrouwen op de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de autoriteiten. Samen dragen we in deze onvoorspelbare tijd zorg voor de fans, de coureurs en de hele autosportwereld.”

Vrijdagochtend, vlak voor de start van de eerste training in Melbourne, werd de GP van Australië afgelast. De race van volgende week in Bahrein zou al zonder publiek zijn, maar gaat nu helemaal niet door. Vietnam zou begin volgende maand voor het eerst een Formule 1-race organiseren op een stratencircuit in Hanoi. De organisatie van de Formule 1 hoopt nieuwe data te kunnen vinden voor alle afgelaste races.