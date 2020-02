FC Twente-trainer Garcia haalt opgelucht adem na turbulente week

Gonzalo Garcia Ⓒ Hollandse Hoogte

ENSCHEDE - FC Twente-trainer Gonzalo Garcia is er trots op, dat zijn team na een turbulente week, waarin het flink uit de hand liep, zich zo heeft opgericht tegen AZ. Dankzij de overtuigende 2-0 zege op AZ werd de onrust de kop ingedrukt. „We hebben onze beste wedstrijd gespeeld op het moeilijkste moment”, aldus de FC Twente-trainer. „Dat getuigt van persoonlijkheid. Ook spelers die niet veel gespeeld hebben dit seizoen, hebben zich laten zien en gevochten voor dit resultaat. Dit is wat we moesten doen. Hopelijk kunnen we het geluk en de energie vasthouden, maar het belangrijkste is dat we schouder aan schouder blijven.”