Ton Boot Ⓒ DE TELEGRAAF

Woensdag zal weer het jaarlijkse sportgala plaatsvinden. Elk jaar schrijf ik er een column over en beperk me dan tot de vier meest oorspronkelijke categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg en sportcoach van het jaar. Uit de shortlist is men ongeveer twee weken geleden tot drie nominaties per categorie gekomen.