Financiële schade sportsector loopt op tot 1 miljard euro

In de zomer presenteerden de onderzoekers hun eerste bevindingen. Toen was de inschatting dat de schade voor de Nederlandse sport op dat moment 400 tot 600 miljoen euro bedroeg. Inmiddels is de financiële schade opgelopen tot bijna 1 miljard euro. Het totale omzetverlies voor de hele sportsector bedraagt 2,1 miljard, maar door kostenbesparingen en steunmaatregelen van de overheid wordt een deel daarvan opgevangen.

De grootste klappen vallen in de breedtesportsector. Het Mulier Instituut schat het omzetverlies voor de sportverenigingen en sportondernemers, zoals fitnesscentra en zwembaden, op 1,5 miljard. Daar blijft ook na terugbrengen van de kosten en diverse steunpakketten nog zo'n 700 miljoen euro van over.

Het betaalde voetbal, de topsport en de sportevenementensector zijn naar schatting sinds het uitbreken van de crisis 630 miljoen euro aan omzet misgelopen. Ondanks overheidssteun en kostenbesparingen blijft dit deel van de sector met een schade van 280 miljoen euro zitten. Volgens experts die het Mulier Instituut sprak, is sprake van de grootste voetbalcrisis ooit.

Vrijwel alle sport kwam in het voorjaar stil te liggen vanwege het coronavirus. Na de eerste lockdown werden de maatregelen versoepeld en konden de competities in de zomer weer beginnen. Vorige maand besloot het kabinet vanwege het toenemende aantal besmettingen echter weer extra maatregelen te nemen. Op het betaalde voetbal na werden alle sportcompetities stilgelegd.

Meer dan de helft van de sportverenigingen verwacht 2020 af te sluiten met een financieel tekort. Van de ondervraagde clubbestuurders maakt 45 procent zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van de crisis. Ze zijn vooral bang dat leden en vrijwilligers stoppen en dat de financiële situatie voor problemen gaat zorgen. Bij één op de drie verenigingen daalt het ledenaantal sinds september vorig jaar. De coronacrisis is daarvan de belangrijkste oorzaak.

Minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport noemt het "van levensbelang" dat Nederlanders zo optimaal mogelijk kunnen blijven sporten, ook na de coronacrisis. Van Ark belooft er daarom alles aan te doen om de "unieke Nederlandse sportinfrastructuur" overeind te houden.

Uit onderzoek van het Mulier Instituut, dat in opdracht van onder meer het ministerie van VWS onderzoek doet naar de gevolgen van het coronavirus op de financiering van de sport en op het sport- en beweeggedrag, blijkt dat de financiële schade voor de sector is opgelopen tot zo'n 1 miljard euro. De tweede Monitor Sport en Corona ging donderdag naar de Tweede Kamer.

"De impact is niet gering en voelbaar op vrijwel alle sportdomeinen voor alle betrokkenen", schrijft Van Ark in een begeleidende brief. "Dit is allesbehalve verrassend, simpelweg omdat de kracht van sport zit in de ontmoeting, en dat is nu juist wat beperkt mogelijk is. De sportsector staat ontegenzeggelijk onder druk. Deze monitor moedigt mij dan ook aan om in contact met de hele sector te blijven zoeken naar de juiste oplossingen voor sporters, aanbieders en organisatoren. Mijn inzet richt zich daarom op het overeind houden van de unieke Nederlandse sportinfrastructuur met haar rijke verenigingsleven en fijnmazige netwerk van sportaccommodaties. Dat Nederlanders ook in de toekomst kunnen blijven sporten op manieren en momenten die hun passen, is van levensbelang om een vitale samenleving te waarborgen. Ook in de periode na Covid-19."