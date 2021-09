Volendam deelt punten met Roda, NAC hard onderuit bij Jong Ajax

Het was een klein wonder dat Volendam met een voorsprong ging rusten. De bezoekers waren veel beter, met name de zeer dreigende Anthony Limbombe, die op slag van rust de paal raakte. Op dat moment stond het al 1-0 voor de thuisploeg. Na een fout van Richard Jensen scoorde Ronald Mühren.

De problemen voor de Volendammers begonnen na de pauze pas echt, toen Daryl van Mieghem zijn tweede gele kaart kreeg en moest inrukken. Een kwartier voor tijd viel de dik verdiende gelijkmaker. Een hoekschop werd ongelukkig verlengd door Boy Deul. Daarmee leek de ploeg van Wim Jonk rijp voor de slacht, maar niets was minder waar. Jensen was andermaal de schlemiel, nadat hij zich eenvoudig liet uitspelen door Denso Kasius, die vervolgens hard binnenschoot. Roda reageerde razendsnel via Stefano Marzo, waardoor de punten in het Kras Stadion gedeeld werden.

Zege voor Jong AZ

Jong AZ doet het nog altijd uitstekend in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis won het maandagavond ook weer van De Graafschap, waardoor het koppositie weer overpakt van Excelsior. Bij rust leidden de Alkmaarders dankzij een treffer van Peer Koopmeiners. De Achterhoekers, die even voor rust al een reuzekans hadden op de gelijkmaker, kwamen kort na de pauze op gelijke hoogte via Elmo Lieftink. Yusuf Barasi zorgde er na ruim een uur spelen met de 2-1 voor dat de punten alsnog in Alkmaar bleven.

Negen goals in Amsterdam

„Nu moet het wel gaan gebeuren”, zei NAC Breda-trainer Edwin de Graaf voorafgaand aan de wedstrijd op Sportpark de Toekomst. Daarmee doelde hij op de entree van Mario Bilate en aanwinsten Ruben Ligeon en Jarchinio Antonia. De start was veelbelovend met een vroege goal van Ralf Seuntjes, maar daarna ging het helemaal fout. Via Danilo, Kenneth Taylor, Victor Jensen en Youri Baas was de stand na 25 minuten 4-1 in het voordeel van de Amsterdammers. Na rust scoorden beide ploegen twee keer met een 6-3 eindstand tot gevolg. Youri Regeer en Max de Waal voor Jong Ajax, Thom Haye en wederom Seuntjes voor de bezoekers.

Verder won FC Eindhoven met 3-2 van Helmond Sport, terwijl Jong FC Utrecht met een 2-1 overwinning de volle buit pakte tegen Jong PSV.