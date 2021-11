John van Loen: ’ADO-fan zette me een mes op de keel’

In 1985 hielp de boomlange spits zijn club FC Utrecht in de bekerfinale tegen Helmond Sport met een doelpunt ver in blessuretijd aan een historische prijs. Bij zijn andere clubs liepen de fans minder met hem weg. Zo ontving hij als speler van Ajax ooit een kogelbrief.

„We hadden allemaal een eigen postvakje, al kreeg ik bijna nooit post. John van ’t Schip wel. Hij ontving hele stapels. Toen we samen een keer gingen kijken, had ik eindelijk ook eens een brief. Zat er een kogel in… Maar dat was nog lang niet eens het ergste”, haast Van Loen zich te zeggen.

Na een wedstrijd van zijn club Roda JC bij ADO Den Haag kreeg de aanvaller in het seizoen 1987/88 te maken met een doldwaze fan. „We hadden met 3-1 gewonnen. Ik vertrok als een van de laatsten uit de kleedkamer. De bus stond om de hoek. Kwam er een man op me af: ’Dit is de laatste keer dat je hier bent geweest’, en hij zette een mes op mijn keel waarmee je een beer te grazen kunt nemen. Ik zei: ’Natuurlijk meneer, geen enkel probleem.’ Ja, ik was toen wel behoorlijk bang. Die man was groot en gezet, een beetje dikkig. Als hij op me was gaan zitten, was ik er ook niet meer geweest. Ik heb trouwens ook een keer een galg in mijn garage gevonden en er zijn ooit hakenkruizen op mijn ramen gekalkt.”

Nog steeds roept Van Loen bij sommige mensen een bepaalde aversie op, zo merkt hij. „Men was voor of tegen mee, er was geen tussenweg. Bij elke club waar ik kwam scholden ze me uit en dat is ook nu nog wel eens het geval. Laatst was ik bij AZ. Stond daar een man met een klein kind. Riep-ie doodleuk ’kanker Van Loen’.”

