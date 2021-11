Vrees voor corona bij Rode Duivels: zorgen in Engeland om Kevin De Bruyne

In Engeland maken ze zich alvast zorgen om Kevin De Bruyne die ontbrak op training bij Manchester City, terwijl de andere internationals, behalve Jack Grealish, wel terugkeerden op het trainingsveld.

Bij de clubs waar de internationals zijn teruggekeerd worden de spelers intensief in de gaten gehouden. Van antigen-tests om snel het resultaat te weten tot echte pcr-tests waarvan de uitslag iets langer op zich laat wachten. Iedereen is extra waakzaam.

De Rode Duivels deelden dinsdagavond de kleedkamer en vlogen in de nacht van dinsdag op woensdag terug naar België met sponsors en media. Mogelijk gaat het om een valse positieve test. Het is nu afwachten of er één of meerdere spelers bij hun club buiten de selectie vallen.

In België moeten hoogrisico-contacten die volledig gevaccineerd zijn in quarantaine tot ze via een test kunnen aantonen dat ze negatief zijn. Wie niet gevaccineerd is, moet in quarantaine tot na een tweede test op dag zeven. Voor de spelers uit de Jupiler Pro League betekent het bij een hoogrisicocontact dus niet per se dat ze dit weekeinde niet in actie mogen komen. Charles De Ketelaere en Hans Vanaken zitten ook gewoon in de selectie voor de wedstrijd van Club Brugge tegen KV Mechelen van vrijdagavond. Hetzelfde geldt voor Dante Vanzeir bij Union.

Hetzelfde geldt voor de spelers uit de Premier League. Wie daar volledig gevaccineerd is en geen symptomen vertoont na een hoogrisicontact heeft zelfs geen negatieve test nodig. In Spanje is de regel hetzelfde al raadt de overheid wel aan om je in dat geval alsnog te laten testen voor de zekerheid. In Duitsland moeten personen na een hoogrisicocontact contact opnemen met de plaatselijke gezondheidsdienst om verdere stappen te bespreken. (Bron: Het Nieuwsblad)