Bondscoach Spaanse voetbalsters weert rebellerende speelsters

In een mail aan de Spaanse bond RFEF meldden de speelsters vorige week dat de situatie onder de trainer hun emotionele toestand en gezondheid schaadt. De Spaanse bond koos de kant van Vilda en veroordeelde de speelsters voor het in twijfel trekken van zijn positie. Barcelona-speelsters Patri Guijarro, Mapi Leon, Sandra Panos en Aitana Bonmatí zijn niet geselecteerd. Ook onder anderen Ona Batlle en Lucía García van Manchester United en Leila Ouahabi en Laia Aleixandri van Manchester City ontbreken in de selectie.

Topspeelster Alexia Putellas had haar ploeggenoten gesteund, maar zij is momenteel geblesseerd. Ook Jenni Hermoso en verdedigster Irene Paredes, die weliswaar geen brief aan de Spaanse bond hadden gestuurd maar de rebellerende speelsters wel steunden, zijn niet uitgenodigd.

De Spaanse voetbalbond RFEF heeft de identiteit van de vijftien speelsters niet bekendgemaakt. De bond laat weten de coach volledig te steunen en dat de speelsters pas kunnen terugkeren in de selectie als ze hun fout hebben toegegeven en om vergeving hebben gevraagd.