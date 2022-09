Spaanse bond woest op vrouwenelftal: ’Dit heeft zich nog nooit voorgedaan’

Het gaat volgens Reuters onder andere over de manier waarop blessures behandeld worden, de sfeer in de kleedkamer, de teamselectie en de trainingen. Een groep van vijftien speelsters is er klaar mee, maar de momenteel geblesseerde Gouden Bal-winnares Alexia Putellas van Barcelona behoort niet tot die groep, net zoals routiniers Irene Paredes en Jennifer Hermoso.

De Spaanse voetbalbond RFEF is woest over het statement dat de vijftien hebben gemaakt tegenover Vilda, oud-jeugdspeler van Barcelona en Real Madrid. „Dit is ongekend in de geschiedenis van het mondiale voetbal. De bond zal niet toegeven aan druk van welke speler dan ook. Dit is immers niet aan hen en dit soort schadelijke acties overschrijdt de waardes van voetbal en sport in het algemeen. De bond zal de speelsters op geen enkele manier onder druk zetten en hen niet meer selecteren als zij het shirt van Spanje niet willen dragen. Wij zullen spelen met speelsters die dat willen, al moeten we een jeugdteam opstellen.”

De speelsters die de bond per mail op de hoogte hebben gebracht over hun eis mogen pas weer voor de nationale ploeg uitkomen als ze „hun fout erkennen en om vergeving vragen.” Verder benadrukt RFEF dat deze werkweigering ,,een zeer serieuze overtreding is die een schorsing van twee tot vijf jaar tot gevolg kan hebben.”