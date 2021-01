Aftellen naar topper: vijf redenen waarom Ajax favoriet is

Voetbal

Zidane: dit was geen wedstrijd, het had afgelast moeten worden

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane is ontstemd over het feit dat de uitwedstrijd tegen Osasuna zaterdagavond ondanks de winterse omstandigheden doorgang vond. Op het slecht bespeelbare veld in Pamplona bleef Real steken op 0-0.